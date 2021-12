La definizione e la soluzione di: Un organismo come una pianta o un albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VEGETALE

Significato/Curiosità : Un organismo come una pianta o un albero

Plantae (reindirizzamento da pianta (botanica)) Le piante (Plantae Haeckel, 1866), dette anche vegetali, sono organismi uni o pluricellulari, eucarioti foto-aerobici, con cloroplasti di origine endosimbiotica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con organismo; come; pianta; albero; Tollerabile dall organismo ; Nutre un organismo ; Reazione di un organismo a certe sostanze; Sostanze velenose per l organismo ; Creature come ... Memole; come Lina Wertmuller e Kathryn Bigelow; La Eva attrice statunitense in come un tuono; Uno studioso come Émile Durkheim o Max Weber; Si pianta no nella terra per tendere un tirante; La pianta aromatica detta erba del re; Massicci, ben pianta ti; Una pianta come la lattuga marina; Non è star sopra un albero , per Giorgio Gaber; La Francesca regista de L albero delle pere; albero dai fiori bianchi; Caratterizzano albero bello; Cerca nelle Definizioni