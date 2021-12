La definizione e la soluzione di: Offeso da ingiusto trattamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SDEGNATO

Significato/Curiosità : Offeso da ingiusto trattamento

Diritti della persona su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con offeso; ingiusto; trattamento; Lo tiene sul volto chi si è offeso ; offeso , sdegnato; offeso nei diritti; Si chiede all'offeso ; ingiusto , malvagio; trattamento per capelli sempre lisci: __ chimica; Il trattamento delle piante con gli antiparassitari; Il trattamento di chi parla sdraiato sul lettino; trattamento estetico per favorire la circolazione sanguigna;