La definizione e la soluzione di: Nei computer portatili sostituisce il mouse ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TOUCH PAD

Significato/Curiosità : Nei computer portatili sostituisce il mouse ing

Grammatica inglese (sezione Preposizioni + -ing) cambio di un un'attività, il verbo in -ing se indica la continuazione di un'attività. Il verbo to try regge il verbo in -ing se si tratta di cercare di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con computer; portatili; sostituisce; mouse; Il computer portatile detto anche laptop ing; Il computer dell azienda di Steve Jobs; Il tasto di invio del computer ; Termine per computer ; Serbatoi portatili | Venerdì 26 novembre 2021; Lumi portatili ; Serbatoi portatili ; Ditta cinese di pc e portatili fondata nel 1984; sostituisce temporaneamente la persona in carica; sostituisce le campane nella giornata di Venerdì Santo; sostituisce l uomo; Con ego... sostituisce in tutto e per tutto; Puntare il mouse su un icona... e premerci su; Adoperare la rotellina del mouse ; Il tappetino per il mouse ; Vi vivono Minnie e Mickey mouse ; Cerca nelle Definizioni