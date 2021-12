La definizione e la soluzione di: Modello dove colare materiale e ottenere una forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STAMPO

Significato/Curiosità : Modello dove colare materiale e ottenere una forma

Pistone (meccanica) (sezione forma del pistone) viene fatta colare per gravità nello stampo, ma esiste una variante dove si sfrutta la forza centrifuga e in cui lo stampo ruota e applica una lieve compressione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con modello; dove; colare; materiale; ottenere; forma; Un modello da imitare; modello ... corto; Progetto o modello in scala ridotta; Un modello di cartonato che riproduce un uomo; Stanza vicino alla chiesa dove si prepara la messa; La Germania dove circolavano le Trabant; Il luogo dove ci si tiene in forma; Il vetro dove vediamo noi stessi riflessi; Apparecchio grazie al quale si ricava il peso molecolare di un composto liquido; Volta semicircolare ; Predisposto per una particolare persona; Antico metodo matematico usato per calcolare aree e volumi; Il materiale delle zanne d elefante; materiale trasparente; materiale nero viscoso; Realizzatore materiale di un delitto; Arrabattarsi in tutti i modi per ottenere qualcosa; ottenere qualcosa senza pagarlo; Essere degni di ottenere qualcosa di buono; Vi partecipano gli attori per ottenere una parte; Informa zioni recenti riportate sui quotidiani; Evento di più giorni di musica e performa nce; forma zioni vegetali presenti anche sulle rocce; È più grave se è deforma nte; Cerca nelle Definizioni