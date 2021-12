La definizione e la soluzione di: La misura della dimensione interna di una casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : METRATURA

Significato/Curiosità : La misura della dimensione interna di una casa

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con misura; della; dimensione; interna; casa; Unità di misura dell intensità acustica; Grandezza fisica che si misura in watt; misura per indumenti ricompensa per ricercati; È misura ta con l igrometro; Il Leonardo de Il giorno della civetta; Branca della medicina relativa a muscoli e ossa; La sezione delle riviste della biblioteca; Termini della moltiplicazione; Modello medio della Ford prodotto fino al 2000; Rapporto privo della dimensione passionale; Una dimensione dei corpi; Abbassato di volume o dimensione ; Che rimanda a una dimensione onirica o inconscia; L Adriano che ha vinto gli interna zionali d Italia e il Roland Garros nel 1976; Lo è Amnesty interna tional sigla; Cirque du __: circo interna zionale; Con i cilindri nei motori a combustione interna ; Locale della casa , da pranzo o da letto; Si toglie quando conclude una visita a casa altrui; Te lo dà l amico che ti accompagna a casa ; Comune anconetano con la Basilica della Santa casa ; Cerca nelle Definizioni