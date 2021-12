La definizione e la soluzione di: Minerale molto diffuso dall aspetto metallico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIRITE

Significato/Curiosità : Minerale molto diffuso dall aspetto metallico

Minerale cercando l'utilizzo del termine in dietetica, vedi Sali minerali. I minerali (dal latino medievale Minerale, derivato del francese antico minière, "miniera") ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

In geologia un minerale contenente piombo; L acqua minerale ... né liscia né gassala; _ blu: una diffusa acqua minerale ; minerale all interno della matita; Imbestialiti, molto arrabbiati; Tessuto molto leggero chiamato velo crespo fra; Faticare molto : __ sette camicie; molto generoso, magnanimo; Un tipo di pomodoro diffuso in Piemonte e Sardegna; Il diffuso re della radio; Il diffuso tablet della Apple; Un camper molto diffuso nella MotoGP ing; Possono essere dall a punta arrotondata; Strappato dall e mani durante un furto; Divenire rubicondi dall imbarazzo; Soffiano dall Africa all America; Di aspetto leggiadro e armonico; L aspetto che è visibile; L aspetto più superficiale... di un libro; Di bell aspetto e portamento; Cerchio metallico bucato utile per fare spessore; Detto, in origine, del barometro metallico a tubo ripiegato; Grande cassone metallico di dimensioni standard; Un barometro metallico a scatola;