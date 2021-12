La definizione e la soluzione di: LX... secondo i numeri romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SESSANTA

Significato/Curiosità : LX... secondo i numeri romani

Sistema di numerazione romano lo compone. I numeri romani sono sequenze di simboli, ciascuno dei quali identifica un numero. La seguente tabella elenca i simboli romani accanto ai corrispondenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con secondo; numeri; romani; Formati secondo disciplina; secondo il detto, è cattiva consigliera; Il mese del dolce dormire, secondo il detto; secondo nome del Carlo Ciampi scomparso nel 2016; Totale numeri co ottenuto in una gara o concorso; I numeri I. II, III; La C nei numeri romani; Lo sono la metà dei numeri ; Equivoco... fra antichi romani lat; Uno dei sette colli romani ; Vasto altipiano della romani a; Regione storica oggi divisa fra Ungheria, romani a e Serbia; Cerca nelle Definizioni