La definizione e la soluzione di: Lacci delle scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRINGHE

Significato/Curiosità : Lacci delle scarpe

Shoefiti (reindirizzamento da scarpe volanti) i Lacci di due scarpe e di scagliare queste ultime in aria, in modo da farle restare appese ai cavi delle linee elettriche o telefoniche. Le scarpe sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con lacci; delle; scarpe; Si allacci ano in auto e in aereo: cinture di __; Allacci are di nuovo una relazione; lacci o; Lo sono le commedie scollacci ate e sexy; Tisane realizzate con le parti dure delle piante; Una delle streghe dell universo Disney; L oro rosso delle spezie; Fare la copia delle chiavi; Vengono ben fissati sotto le scarpe ; Ne formano uno due scarpe ; Tessuto per scarpe leggere; Testa di comune colore di scarpe ; Cerca nelle Definizioni