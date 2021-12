La definizione e la soluzione di: La getta chi mostra il volto o le intenzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASCHERA

Significato/Curiosità : La getta chi mostra il volto o le intenzioni

Altre definizioni con getta; mostra; volto; intenzioni; Si getta nelle massicciate; Soggetta a scoscendere; Si getta per gioco; getta re, lanciare; Provare e dimostra re gioia e compiacimento; mostra immagini trasmesse dalla webcam; Chi lo mostra , entra; mostra rsi... davanti; Lo tiene sul volto chi si è offeso; Relativo ai bambini o a loro rivolto ; Il Frank youtuber, volto di TV e cinema; Un appellativo formale rivolto al rettore; Il loro conflitto... rende opache le intenzioni ; Il cammino per l'inferno lo è di buone intenzioni ; La sua via... è lastricata di buone intenzioni !; Che sottintende altre intenzioni e significati; Cerca nelle Definizioni