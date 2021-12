La definizione e la soluzione di: Forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FUCINA

Altre definizioni con forno; riscaldare; metallo; prima; lavorarlo; Un tegame da tagliatelle al forno ; Componenti edilizi di argilla cotta in forno ; Un classico fra i dolci da forno ; Accessorio del forno ; Serve a riscaldare il pancarré; Alimenti che si devono solo riscaldare ; Un alimento che si deve solo riscaldare ; Rivestito d un prezioso metallo ; Un metallo da conio; Piastra sottile di metallo ; Un getto di metallo fuso; Se ne fanno diversi prima di imparare; Uccello simbolo della prima vera; Il giorno prima di Natale; A lui è dedicata la prima basilica di Roma; Cerca nelle Definizioni