La definizione e la soluzione di: Formazioni vegetali presenti anche sulle rocce.

Soluzione 7 lettere : LICHENI

Significato/Curiosità : Formazioni vegetali presenti anche sulle rocce

Tufo (categoria rocce magmatiche) rocce piroclastiche. Sebbene il nome "tufo" vada propriamente riservato a Formazioni di origine vulcanica, esso viene utilizzato per indicare rocce diverse ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

