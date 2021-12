La definizione e la soluzione di: Fischia i falli nelle partite di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARBITRO

Significato/Curiosità : Fischia i falli nelle partite di calcio

calcio a 5 Il calcio a 5 è uno sport di squadra, derivato dal calcio, che ha avuto origine in Uruguay, dove è tradizionalmente conosciuto come fútbol de salón (e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con fischia; falli; nelle; partite; calcio; fischia no... in cima ai castelli; fischia nte come il vento; Uccelli che fischia no; fischia quando tira; Provoca molti falli menti; falli to golpe di Monaco del novembre 1923; falli mento finanziario ing; Un'intesa che spesso evita il falli mento dell’azienda; Avanti o dopo di Lui nelle date intorno allo 0; nelle barche è opposto a dritta; Si compiono nelle imprese faticose; Provino nelle arti musicali o nello spettacolo; partite decisive; Le partite di calcio del sabato sera; Si affollano per le partite ; Le partite di caccia grossa; Il colore del Torino calcio ; Sono così detti nel calcio i milanisti; Altro nome dei blucerchiati del calcio ; Vi siedono le riserve nel calcio ; Cerca nelle Definizioni