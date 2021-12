La definizione e la soluzione di: La fibra tessile ricavata dall agave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SISAL

Significato/Curiosità : La fibra tessile ricavata dall agave

agave sisalana (impropriamente bulbilli), con densità variabile. La fibra tessile ricavata dalle sue foglie (detta sisal) è utilizzata per la costruzione di corde, spaghi, ceste, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

