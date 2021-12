La definizione e la soluzione di: Fase di partenza in cui l aereo si stacca da terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DECOLLO

Significato/Curiosità : Fase di partenza in cui l aereo si stacca da terra

Disastro aereo delle Ande disastro aereo delle Ande ci si riferisce all'incidente aereo avvenuto sulla Cordigliera delle Ande, nel territorio del comune argentino di Malargüe, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con fase; partenza; aereo; stacca; terra; La seconda fase della marea; La prima fase dell opera; Una fase della marea; In agricoltura, fase che segue l aratura; Finiscono alla partenza ; Prima di partenza e via; Ultime in partenza ; Riportare alla situazione di partenza ; Hanno una superficie proporzionata all aereo ; Un ordigno lanciato dall aereo verso bersagli al suolo; Film ambientato su un aereo che trasporta detenuti; Lavora in aereo , allo stadio, alle fiere... ing; Si stacca per attaccarlo; Chi lo guadagna, si stacca ; Si stacca no in calcinacci; Foglietto giallo che si attacca e si stacca ing; Sostengono gli alberi in terra e li nutrono; Pescherecci del Mediterra neo; La linea illusoria tra terra e mare; Lo strumento del contadino per rivoltare la terra ; Cerca nelle Definizioni