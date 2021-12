La definizione e la soluzione di: Esponente di punta soprattutto scientifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUMINARE

Significato/Curiosità : Esponente di punta soprattutto scientifico

Italia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) 1906), Giovanni Verga, Esponente del verismo, Grazia Deledda, Nobel nel 1926, Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio, esponenti del decadentismo italiano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con esponente; punta; soprattutto; scientifico; La Viola esponente politica di Potere al Popolo; Il Louis pittore francese esponente dei fauves; Il Manuel esponente dell'impressionismo musicale; George Bryan __, noto esponente del dandismo; Fa la punta alle matite; Per strada, aumenta nell ora di punta ; punta di missile; Annullare l appunta mento; Un obiettivo, soprattutto nel business ing; L'ipocondriaco teme soprattutto quelle che non ha; Fumano soprattutto d’inverno; Vi si lavora soprattutto nei ristoranti; Il nome scientifico della calamita; Il suo nome scientifico è Leopardus pardalis; Come il metodo scientifico dalle rigide procedure; Il suo nome scientifico è Mespilus germanica; Cerca nelle Definizioni