La definizione e la soluzione di: L Emanuele di Savoia nipote di Umberto II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FILIBERTO

Significato/Curiosità : L Emanuele di Savoia nipote di Umberto II

Umberto II di Savoia Umberto II di Savoia (Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia; Racconigi, 15 settembre 1904 – Ginevra, 18 marzo 1983) è stato Luogotenente Generale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con emanuele; savoia; nipote; umberto; Piazza milanese presso via Vittorio emanuele ; La consorte di Vittorio emanuele di Savoia; Il banchiere emanuele Notarbartolo ne fu sindaco; Un nome frequente dopo emanuele ; Fiume dell Alta savoia ; La consorte di Vittorio Emanuele di savoia ; Una delle figlie di Umberto II di savoia ; Scorre in savoia ; Il nipote del Gattopardo; Ha almeno un nipote ; L onnipote nte eroe che teme la kryptonite; Un ascendente come la trisavola per il nipote ; L umberto della Tenda Rossa; umberto __, attore di teatro; umberto __, poeta triestino; Vi nacque umberto Saba; Cerca nelle Definizioni