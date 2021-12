La definizione e la soluzione di: Eliminare olio o unto da una superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SGRASSARE

Significato/Curiosità : Eliminare olio o unto da una superficie

Olea europaea (categoria Taxon angiosperme da controllare) cascola più o meno intensa e daranno una bassissima resa in olio per unità di superficie; in condizioni di umidità favorevoli le olive raggiungono invece ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Icona sul desktop per eliminare i file; Permette di eliminare le piccole scabrosità; eliminare grassi, calorie... e rifiuti; Preliminare , precedente; Il Nobel vinto da Marie e Irene Jolio t-Curie; Cotto in olio bollente; Un tremolio dal freddo o dalla paura; Sporchi d olio ; Posizionati in mezzo, nel punto più importante; Eroe epico col punto debole nel tallone; Punto d incontro di strade o di culture; Punto craniometrico tra le arcate sopracciliari; Hanno una superficie proporzionata all aereo; Mezzi pubblici di superficie ; Una grande superficie di tessuto plastificato; Linea minore che tocca due punti su una superficie ;