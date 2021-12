La definizione e la soluzione di: Le dita più piccole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MIGNOLI

Significato/Curiosità : Le dita piu piccole

Piede (reindirizzamento da dita dei piedi) per le dita della mano, le dita dei piedi non possiedono una nomenclatura comune documentata. Fa eccezione il solo alluce, omologo del pollice e più voluminoso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con dita; piccole; Struttura per la vendita di giornali o bibite; Lo scontrino emesso dopo una vendita ; Vendita all incanto; Rivendita di giornali; piccole storie curiose di vita vissuta; piccole riunioni segrete; piccole aree verdi in città; piccole parenti del pianoforte; Cerca nelle Definizioni