La definizione e la soluzione di: Così sono le specie foca monaca e Tigre di Giava. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESTINTE

Significato/Curiosità : Cosi sono le specie foca monaca e Tigre di Giava

Olocene (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Sudamerica: foca monaca dei Caraibi Australia: lupo della Tasmania Nuova Zelanda: Moa (uccello non volatore di 3 m di altezza e 250 kg di peso); Aquila di Haast;

