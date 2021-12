La definizione e la soluzione di: Cosi sono detti i Vangeli di Matteo, Marco e Luca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SINOTTICI

Significato/Curiosità : Cosi sono detti i Vangeli di Matteo, Marco e Luca

Vangelo vita, morte e resurrezione di Gesù Cristo (Vangelo secondo Matteo, Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Luca e Vangelo secondo Giovanni) sono considerati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

