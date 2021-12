La definizione e la soluzione di: Le consonanti in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ND

Significato/Curiosità : Le consonanti in India

Consonante liquida Le consonanti liquide, per ellissi dette anche liquide, sono una classe di consonanti composta da laterali come "l" e da rotiche come "r". Nelle lingue ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

