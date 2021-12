La definizione e la soluzione di: Comprende l Australia e la Nuova Zelanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OCEANIA

Significato/Curiosità : Comprende l Australia e la Nuova Zelanda

Oceania (reindirizzamento da Australia (continente)) Australia; Melanesia (inclusa la Nuova Guinea); Micronesia; Polinesia (inclusa la Nuova Zelanda). Macroregioni ONU e Geoschema ONU: Australia e Nuova ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

