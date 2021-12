La definizione e la soluzione di: Composti chimici con catene di atomi di silicio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SILANI

Significato/Curiosità : Composti chimici con catene di atomi di silicio

Elemento chimico elementi chimici. Gli elementi chimici vengono classificati nella tavola periodica. Gli atomi dello stesso elemento possono differire per il numero di massa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Un suffisso per composti chimici; Si dice di composti del metallo che ha per simbolo Cu; Come letti... scomposti ; La scienza che studia le reazioni e i composti ; Un suffisso per composti chimici ; Il Ru dei chimici ; Contenitore di vetro allungato usato dai chimici ; Elementi chimici come il fluoro; Le maglie delle catene ; L umanoide alle catene di montaggio; Forma le cascatene di Tivoli; Venivano vendute in catene ; Reinier de, anatomi sta olandese celebre per i suoi studi sul pancreas; Quello atomi co... non è commestibile; Un dispositivo atomi co; Conduce controverse ricerche atomi che; Il minerale composto da biossido di silicio ; Il simbolo del silicio ; Simbolo del silicio ;