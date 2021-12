La definizione e la soluzione di: Si compiono nelle imprese faticose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SFORZI

Significato/Curiosità : Si compiono nelle imprese faticose

Gabriele D'Annunzio (sezione Forse che sì, forse che no (1910)) di vita non soltanto si disegnano ma si compiono; dove il cardo bolscevico si muta in rosa italiana: Rosa d'Amore". ^ L'impresa di Fiume, su ilpost.it ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con compiono; nelle; imprese; faticose; Piccoli roditori che compiono disastrose migrazioni in massa; Le compiono gli eroi; compiono lunghe migrazioni; Gruppi criminali che compiono reati ambientali; Provino nelle arti musicali o nello spettacolo; nelle Alpi c è il Ferret; C era una volta nelle fiabe; Si getta nelle massicciate; Lunghe narrazioni di imprese eroiche; Organizzazione comune tra diverse imprese ; imprese ardimentose; Finanziò grandi imprese dal 1933 al 2002; faticose camminate; faticose da farsi; Cerca nelle Definizioni