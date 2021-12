La definizione e la soluzione di: Come un vetro lavorato per non essere trasparente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZIGRINATO

Significato/Curiosità : Come un vetro lavorato per non essere trasparente

vetro di Murano capacità estetica per i veneziani è fondata sull'intuizione che il vetro sia un materiale estremamente malleabile e quindi adatto ad essere soffiato e modellato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

