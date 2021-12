La definizione e la soluzione di: È come atterrare, ma su uno specchio d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMMARARE

Significato/Curiosità : e come atterrare, ma su uno specchio d acqua

Cygnus olor (sezione Distribuzione e habitat) acque molto basse), e potersi dedicare alla complessa operazione in luogo sicuro, generalmente sul bordo dello specchio d'acqua da lui frequentato, senza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

