La definizione e la soluzione di: Colpo da biliardo con cui si colpiscono due palle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARAMBOLA

Significato/Curiosità : Colpo da biliardo con cui si colpiscono due palle

Altre definizioni con colpo; biliardo; colpiscono; palle; Un colpo del toro; La buca del golf realizzata in un solo colpo ; Inizia e finisce con un colpo di gong; C è il colpo so e il premeditato; Il piano del biliardo ; Una specialità al biliardo ; Un colpo nel biliardo e nel gioco delle bocce; La messa in gioco della palla nel biliardo ; Che colpiscono di riflesso l interessato; Le colpiscono i geloni; Spesso gli atti vandalici li colpiscono in un'auto; colpiscono i corridori scorretti; Vivono alle spalle ... degli ospiti; Colpisce alle spalle ; Alle spalle del portiere; Tuffi in cui l'atleta dà le spalle all'acqua; Cerca nelle Definizioni