La definizione e la soluzione di: Cialda morbida di origine francese, da farcire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRESPELLA

Altre definizioni con cialda; morbida; origine; francese; farcire; cialda morbida con latte, farina e uova; Solidi di cialda ; Coppette francesi di cialda croccante fra; cialda toscana arrotolata di farina di castagne; Torta ferrarese al cioccolato... molto morbida ; Un tubetto con il cappelletto di morbida gomma; Cialda morbida con latte, farina e uova; Rivestito di morbida pelle, come certi divani; L energia rinnovabile di origine ventosa; Pianta d appartamento d origine australiana; Detto, in origine , del barometro metallico a tubo ripiegato; Relative alla dottrina che afferma l origine unica di tutte le religioni; La fettina di vitello cotta ai ferri...alla francese ; Il romanziere francese creatore di Gil Blas; Città francese capoluogo dell Occitania; Il supermercato francese con l uccellino come logo;