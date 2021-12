La definizione e la soluzione di: La chiede chi non accetta una sconfitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIVINCITA

Significato/Curiosità : La chiede chi non accetta una sconfitta

Episodi di The Witcher (prima stagione) (sezione Prima di una sconfitta) Rivia dà la caccia ad una Kikimora e la uccide. Una volta arrivato nella taverna della vicina città di Blaviken per chiedere da chi riscuotere la ricompensa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con chiede; accetta; sconfitta; Così si chiede scusa: mi __; Disegno che richiede ago e filo; Un gioco che richiede tre mazzi di 54 carte; Richiede belle voci; Chi lo raccoglieva, accetta va la sfida; Difficili da assimilare... o da accetta re; Dignitosi, a livelli accetta bili; Ai bimbi si dice di non accetta rle da sconosciuti; Ricorda una sconfitta italiana subita nel 1917; Fu teatro di una nota sconfitta italiana nel 1917; Soddisfazione data dal riscatto di una sconfitta ; sconfitta ... o ricurva; Cerca nelle Definizioni