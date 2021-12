La definizione e la soluzione di: Cadenzati ogni trenta giorni circa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MENSILI

Significato/Curiosità : Cadenzati ogni trenta giorni circa

Calendario romano (reindirizzamento da None (giorno)) avrebbe dovuto essere di 29,5 giorni, erano: In totale, quindi, il calendario durava 304 giorni e c'erano circa 61 giorni di inverno che non venivano assegnati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

