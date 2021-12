La definizione e la soluzione di: Basse e larghe.. come le sogliole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIATTE

Significato/Curiosità : Basse e larghe.. come le sogliole

BMW Motorrad (sezione Le “false” BMW) ABS, disponibile come optional. Nel 1989 viene presentata una versione particolare della serie K, la K1. Dotata del motore a sogliola di 1.000 cm³ della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con basse; larghe; come; sogliole; Emerge da acque basse ; Profonde, basse ; basse in poesia; Così sono dette delle scarpe basse con punta tonda; larghe strisce lastricate... per il passeggio dei veneziani; Pasta a larghe strisce; larghe strade di città; larghe zza mentale; Madornale... come certi errori; Strappato a fatica, come certi si; come le piante che si nutrono di insetti; Eseguiti... come certi compiti; Basse e larghe come le sogliole ; Le hanno sogliole e orate; Cerca nelle Definizioni