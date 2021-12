La definizione e la soluzione di: Si avvolge attorno al collo in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCIARPA

Significato/Curiosità : Si avvolge attorno al collo in inverno

Orlando furioso (categoria Opere letterarie in italiano) prima volta nel 1516 a Ferrara. Il poema, composto da 46 canti in ottave, ruota attorno al personaggio di Orlando, cui è dedicato il titolo, e a molti altri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con avvolge; attorno; collo; inverno; avvolge la vita... dei grassi; avvolge re con delle garze mediche; avvolge le cose inspiegabili; Piccolo crostaceo che si difende avvolge ndosi a palla; È Grande quello attorno a Roma; Li portano i frati attorno alla vita; Il movimento circolare di un corpo attorno ad un asse; attorno a certi involtini; Cambiano polso in collo ; Fra capo... e collo ; Ha il collo a forma di S; Le 4 ghiandole del collo ; Si fa sentire più in estate che in inverno ; Serve di più in inverno ; Consentono di coltivare fiori anche d inverno ; In inverno ce ne sono due; Cerca nelle Definizioni