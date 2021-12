La definizione e la soluzione di: Vivono recitando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ATTORI

Significato/Curiosità : Vivono recitando

Papa Francesco con un semplice "buonasera", ha chiesto di pregare per Benedetto XVI, recitando insieme a tutti i fedeli la preghiera del Padre nostro, dell'Ave Maria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

