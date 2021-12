La definizione e la soluzione di: Dà validità a un documento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VIDIMAZIONE

Significato/Curiosità : Da validita a un documento

Carta d'identità cartacea italiana (sezione Periodo di validità, rinnovo e sostituzione) l'apposizione del relativo timbro di proroga della validità, apposto sullo stesso documento. Per la Francia: il documento è valido anche per i Territori francesi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

