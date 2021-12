La definizione e la soluzione di: È unita nella stoffa d un solo colore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TINTA

Significato/Curiosità : e unita nella stoffa d un solo colore

Bandiera (sezione Bandiere con un triangolo) periodo delle crociate: infatti vennero dipinte croci di colore diverso su drappi di stoffa per identificare la provenienza dei crociati. Il Guinness ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con unita; nella; stoffa; solo; colore; L isola unita a Tobago; E unita al radio; Un azione punita dal codice penale; È unita a Roma dalla via del Mare; nella pallacanestro si effettuano quelli liberi; Sono ordinati nella tavola periodica; I regali distribuiti nella festa da ballo; Dirige la preghiera nella moschea; Fa avanzare la stoffa sotto l ago che cuce; Le frange di stoffa che ornano certi tappeti; Pezzo di stoffa per pulire; Piccoli avanzi di stoffa ; Alimenti che si devono solo riscaldare; Beve solo latte di mucca; Una persona solo apparente-mente temibile; Si sente solo in certi posti; Testa di comune colore di scarpe; Il colore ... di metilene; colore simile al magenta; Un colore nocciola; Cerca nelle Definizioni