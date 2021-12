La definizione e la soluzione di: Una con in testa solo aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FATUA

Significato/Curiosità : Una con in testa solo aria

Missile aria-aria vettore aereo, solitamente un aereo da caccia con la finalità di distruggere un altro aeroplano. I missili aria-aria sono propulsi da uno o più motori a getto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con testa; solo; aria; Se batte in testa funziona male; Si sviluppa in testa ; Opporsi, protesta re; Sono in testa al generale; È unita nella stoffa d un solo colore; Alimenti che si devono solo riscaldare; Beve solo latte di mucca; Una persona solo apparente-mente temibile; Così è la frutta avaria ta; Una figura universitaria ; Maria ngela, indimenticata attrice; Originaria , primigenia; Cerca nelle Definizioni