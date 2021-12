La definizione e la soluzione di: Il trattamento delle piante con gli antiparassitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IRRORAZIONE

Significato/Curiosità : Il trattamento delle piante con gli antiparassitari

antiparassitario Gli antiparassitari sono dei prodotti chimici utilizzati per il trattamento di malattie parassitarie causate da elminti, amebe, ectoparassiti, funghi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con trattamento; delle; piante; antiparassitari; Il trattamento di chi parla sdraiato sul lettino; trattamento estetico per favorire la circolazione sanguigna; Patologia causata da un trattamento medico; Il trattamento d'onore abbreviato con S.G; Gli allievi delle Accademie Militari; Fu capitale delle Gallie; Reparti delle legioni; Dispositivo delle reti wi-fi; Quello botanico ospita molte piante ; Dà nutrimento alle piante ; Sa trattare le piante ornamentali; Così sono chiamate alcune piante del genere iris; I prodotti agricoli senza antiparassitari ; antiparassitari o per piante; antiparassitari o usato in agricoltura; Cerca nelle Definizioni