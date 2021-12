La definizione e la soluzione di: Terreno di piante con stelo flessibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIUNCHETO

Significato/Curiosità : Terreno di piante con stelo flessibile

Helianthus annuus (categoria piante di interesse apistico) siliceo con pH neutro, alti valori nutrizionali del Terreno che deve essere mediamente umido. Distribuzione altitudinale: sui rilievi queste piante si possono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con terreno; piante; stelo; flessibile; Si addentra nel terreno ; Lo approccio per tastare il terreno ; Uno strumento usato per fare assaggi del terreno ; Piano posto tra quello terreno e quelli nobili; Il trattamento delle piante con gli antiparassitari; Quello botanico ospita molte piante ; Dà nutrimento alle piante ; Sa trattare le piante ornamentali; In cima allo stelo del grano; Lampade a stelo ; Hanno lo stelo spinoso; Severissima, inflessibile ; Inflessibile ; La risposta dell'inflessibile ; Cerca nelle Definizioni