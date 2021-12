La definizione e la soluzione di: Termine inglese che indica una registrazione dal vivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIVE

Significato/Curiosità : Termine inglese che indica una registrazione dal vivo

Playback (non playback), che indica la situazione in cui l'artista mima il canto su una base pre-registrata. Infatti il Termine playback indica la tecnica di sincronizzazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

