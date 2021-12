La definizione e la soluzione di: Il suo nome significa l Illuminato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUDDHA

Significato/Curiosità : Il suo nome significa l Illuminato

Albero della Bodhi shwa che significa domani, a particella negativa, e tha che significa "quel che resta". Secondo il filosofo hindu Shankaracharya il nome significa "quel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

