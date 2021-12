La definizione e la soluzione di: Fa sudare anche chi sta fermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AFA

Significato/Curiosità : Fa sudare anche chi sta fermo

Torre di Palme (categoria Frazioni di fermo) Torre di Palme è una frazione del comune di fermo, nella provincia omonima. Fu comune autonomo sino al 1877, quando era incluso nella provincia di Ascoli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con sudare; anche; fermo; Fa sudare i soldati; Fa sudare anche chi ozia; Così sono anche detti gli impiegati; Ortaggi gustosi anche arrostiti; Una verifica alla quale vengono sottoposte le banche ; Carcere in cui anche il Pellico fu rinchiuso; Può restare fermo in volo; Se è fermo è inutile; fermo , non in movimento; fermo ; Cerca nelle Definizioni