Lo studio dei molluschi.

Soluzione 11 lettere : MALACOLOGIA

Significato/Curiosità : Lo studio dei molluschi

Mollusca I molluschi (Mollusca Cuvier, 1797) costituiscono il secondo phylum del regno animale per numero di specie dopo gli artropodi, con 85 844 specie note ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

