La definizione e la soluzione di: Lo Steve della Apple. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : JOBS

Steve Jobs alla conferenza Apple di San Francisco, presentò l'iPad, il primo tablet della Apple. Il 17 gennaio 2011 Apple annunciò che Steve Jobs aveva richiesto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Film del 2013 con Judi Dench e steve Coogan; Film di steve n Spielberg del 2005 ing; L alieno di una nota pellicola di steve n Spielberg; Lo steve ns della canzone; Le epoche della Terra; Ex city car della Opel; Antica città della Sicilia nota per un tempio; Una pericolosa corrente nel mare della Norvegia; Il diffuso tablet della apple ; Un prodotto apple ; Città californiana in cui ha sede la apple ; Il computer della "apple "... corto;