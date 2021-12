La definizione e la soluzione di: Spara palloni in rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CANNONIERE

Significato/Curiosità : Spara palloni in rete

Altre definizioni con spara; palloni; rete; Da quella olimpica si spara al piattello; Così è l ordine di spara re più aggressivo; Chi spara lo sfiora con lo sguardo; spara bombe di ridotta potenza; Lo Spalloni allenatore; Come i palloni da rugby; Il Michel della Juve che vinse 3 palloni d'oro; Possono divenirlo palloni e pneumatici; L effettua il tennista sotto rete ; Le prete ndono i corrotti; La forma delle brete lle; Delimitata da una rete