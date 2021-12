La definizione e la soluzione di: La sorella di Carlo d Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ANNA

Significato/Curiosità : La sorella di Carlo d Inghilterra

Carlo I d'Inghilterra Carlo I Stuart (Dunfermline, 19 novembre 1600 – Londra, 30 gennaio 1649) è stato re d'Inghilterra, Scozia, Irlanda e Francia dal 27 marzo 1625 fino alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

