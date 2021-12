La definizione e la soluzione di: Servire giocando a tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BATTERE

Significato/Curiosità : Servire giocando a tennis

tennis sviluppare, in quanto solo giocando tanti match si impara a gestire la tensione, le proprie sensazioni e le emozioni. L'origine del tennis potrebbe essere individuata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con servire; giocando; tennis; Così si può servire la polenta; Può servire per due piccioni; Utile per servire la colazione a letto; La caraffa per servire il vino; Lo può esclamare chi sta giocando a poker; Si tirano giocando a rimbalzello; Somma di denaro conseguita giocando ; Si possono comprare giocando a Monopoly; Il Nadal tennis ta; Un circuito professionistico del tennis ; L effettua il tennis ta sotto rete; Il tempio londinese del tennis ; Cerca nelle Definizioni