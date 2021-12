La definizione e la soluzione di: Serve litri ai clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OSTE

Significato/Curiosità : Serve litri ai clienti

Politica dell'acqua di 380 litri di acqua al giorno; per ogni italiano circa 150 litri, mentre in diversi paesi africani il consumo idrico non supera i 20 litri per abitante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con serve; litri; clienti; Se è esaurita, non serve ; serve di più in inverno; Quello dell ISTAT serve per calcolare l inflazione; serve tenerla corretta per evitare mal di schiena; Serve litri ai suoi clienti; Valgono 10000 millilitri l'uno; Cento decilitri ; Formato per bottiglie di vino da 27 litri ; La tessera che tiene vicini i clienti ; Non ha clienti vegetariani; Misura i propri clienti ; Dà testate a tutti i suoi clienti ; Cerca nelle Definizioni