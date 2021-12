La definizione e la soluzione di: Scarpa da ginnastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SNEAKER

Scarpa da ginnastica Scarpa da ginnastica o takkies (o sneakers) è il nome generico per una Scarpa creata per svolgere attività sportive. Originariamente erano utilizzate ...

Altre definizioni con scarpa; ginnastica; scarpa da donna con tacco e aperta sul tallone; In generale, non è altro che una scarpa ; Soprascarpa impermeabile di gomma che si può scrivere anche con la G iniziale; Il rialzo della scarpa ; Una ginnastica che distende i muscoli; Li sviluppa la ginnastica ; Movimenti del busto fatti in ginnastica ; ginnastica che distende i muscoli; Cerca nelle Definizioni