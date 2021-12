La definizione e la soluzione di: Si riuniscono in comitive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMICI

Significato/Curiosità : Si riuniscono in comitive

Feste e tradizioni popolari dell'Abruzzo (sezione Carnevale in Abruzzo) piedi di comitive di Cappadocia e altri paesi a confine tra Abruzzo e Lazio. All'arrivo nel piazzale del santuario in località Vallepietra, si assiste ...

