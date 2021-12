La definizione e la soluzione di: Rilievi come le colline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALTURE

Significato/Curiosità : Rilievi come le colline

Collina le colline del Lazio, della Toscana e i colli Albani. Di origine vulcanica sono anche i puy, Rilievi collinari o montuosi dell'Alvernia (Francia). Le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con rilievi; come; colline; I rilievi vicino Lubiana che culminano con il Porsena; Studia e descrive i rilievi montuosi della Terra; rilievi di cemento che delimitano la corsia preferenziale; Terreni senza rilievi ; Impetuoso come un cavallo; Lo era, come scrittore, Giovanni Verga; Un dipinto come il giudizio universale di Michelangelo; Articolazioni come le nocche; Le colline tte di sabbia; Il regista del film Le colline hanno gli occhi; Lo sono certe colline del lago di Garda; Alture superiori alle colline ; Cerca nelle Definizioni